أسطورة الكرة الإيطالية توتي يزور الأطفال في "خليفة الطبية"

زار أسطورة الكرة الإيطالية فرانشيسكو توتي مجموعة من الأطفال الذين يتلقون العلاج في "مدينة الشيخ خليفة الطبية" في أبوظبي.

وقضى لاعب كرة القدم السابق بنادي روما وسفير رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم وقتاً مع صغار المصابين بمرض الثلاسيميا والأمراض المرتبطة بالأورام ووزع الهدايا والكرات التي تحمل توقيعه والتقط الصور التذكارية مع الأطفال وشجعهم على متابعة أحلامهم.

وجاءت زيارة توتي في أعقاب إطلاق "الحلم الإيطالي" البرنامج التلفزيوني الواقعي الذي يتيح فرصة العمر لنجم صاعد للعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم في إيطاليا. ويعد البرنامج ثمرة تعاون استراتيجي بين "بيورهيلث" و"STARZPLAY" و"إيمج نيشن أبوظبي" ورابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم ويهدف إلى إلهام اللاعبين الناشئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض مواهبهم وتحقيق أحلامهم في واحدة من أشهر دوريات كرة القدم في العالم وأكثرها شعبية.

وتم الإطلاق الرسمي لـ "الحلم الإيطالي" مؤخرًا في أبوظبي بحضور توتي إلى جانب شخصيات بارزة من بينها فرحان مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث"، وشايستا آصف المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة "بيورهيلث" لورينزو فانارا سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة ولويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم.