الخطأ ممنوع على «الملك» أمام الفيصلي

يخوض فريق الشارقة الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد الشارقة، مواجهة مهمة أمام ضيفه الفيصلي الأردني في الجولة الثانية، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا عن المجموعة الثانية. وسيكون الخطأ ممنوعاً على الشارقة لاعتبارات كثيرة، إذ يحتاج بشدة إلى الفوز لمصالحة جمهوره بعد الخسارة محلياً من العين في الدوري، وكذلك لأنه يحتاج إلى الفوز قارياً بعد أن تعادل في الجولة الأولى أمام السد، ولأنها مباراة على أرضه وبين جمهوره.

ويملك الشارقة نقطة بالتساوي مع السد، ويتصدر المجموعة ناساف بثلاث نقاط ويواجه اليوم السد، والفيصلي أخيراً بدون رصيد. ووضع الشارقة كل تركيزه في لقاء الفيصلي، حيث يخطط «الملك» للذهاب بعيداً في المسابقة القارية. ويراهن على تجربة مدربه كوزمين، وأوراقه الرابحة ممثلة في البرازيلي كايو والبوسني بيانيتش والغيني كامارا ولاعبين آخرين.

وبات الفريق مطالباً بمعالجة الخلل الدفاعي الذي كلفه خسارتين محلياً في الفترة الماضية. في المقابل، يضم الفيصلي مجموعة من اللاعبين المميزين، بينهم الحارس مهدي خليل وأنس بني ياسين وأمين الشناينة ورفيق الكامرجي.