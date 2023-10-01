كوزمين: نحترم الفيصلي ونسعى لتجنب الأخطاء في المواجهة الآسيوية

قال مدرب فريق الشارقة الروماني كوزمين إنه يحترم فريق الفيصلي الأردني خلال المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا الإثنين على استاد الشارقة ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للأندية بكرة القدم، مشددا على أن الشارقة يواجه فريقا يتميز لاعبوه بالأطول ولعب الكرات الطويلة فضلا عن أنه يتولى تدريبه مدرب يعد من المدربين الجيدين.

وأكد كوزمين أن الشارقة سيحاول الابتعاد عن الأخطاء خلال المباراة، مشيرا إلى أنه بغض النظر عن بعض المشاكل المعروفة التي يعاني منها الفريق فإن هناك أمورا بسيطة سيحاولون السيطرة عليها.

وأضاف كوزمين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الأحد: «شاهدت العديد من المباريات لفريق الفيصلي وانطباعي اكثر من جيد عن الفريق المنافس، وبالنسبة لنا فإن طموحنا دائما هو السعي لتحقيق الأفضل».