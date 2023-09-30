حماد: الفوز على الشارقة أثبت قوة العين أياً كان النقص في صفوفه

قال عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، إن فوز فريقه على الشارقة 3-2، أول من أمس، ضمن الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، كان فوزاً مهماً للغاية، مشيراً إلى أنه سعيد بالمردود الفني الذي قدمه الفريقان. وقال إن ذلك يصب في مصلحة الكرة الإماراتية. وأكد حماد لـ«الإمارات اليوم» أنه رغم النقص العددي في صفوف الفريق بعد حصول كوامي على البطاقة الحمراء في الشوط الأول، فإن الفريق بالفوز على الشارقة في ملعبه أثبت أنه جاهز وقوي أياً كان النقص في صفوفه.

وقال حماد إن «الكل شاهد أن اللاعبين البدلاء الذين دفع بهم مدرب الفريق ظهروا كأنهم ليسوا احتياطيين»، مشيراً إلى أن هذا الأمر يكشف أن لدى العين دكة بدلاء قوية، مشدداً على أن أي فريق يريد المنافسة لابد أن تكون لديه دكة قوية. وأشار حماد إلى أن العين تعامل مع المباراة كونها لقاء بثلاث نقاط فقط، مشدداً على أن العين يتعامل مع الدوري بمبدأ مباراة بمباراة.

وعما إذا كان العين قد وضع بعد الفوز الثمين على الشارقة أقدامه على الطريق الصحيح بشأن حصد لقب الدوري هذا الموسم، قال: «الموسم لايزال في بدايته، وبطولة الدوري لن تُحسم إلا في الجولات الثلاث أو الأربع الأخيرة». وعن اختيار المدرب شرودر لبعض اللاعبين والوجوه الشابة للمشاركة مع الفريق من بينهم اللاعب الصاعد عبدالكريم تراوري، أكد حماد أن المنافسة كبيرة بين اللاعبين للتواجد ضمن تشكيلة الفريق، معتبراً أن اختيارات المدرب للاعبين تأتي حسب رؤيته الفنية للمباراة.