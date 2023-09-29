نقطة مخيبة لبني ياس أمام "الصقور" في لقاء الـ106 دقيقة

حسم التعادل السلبي مواجهة بني ياس وضيفه "الصقور" اليوم ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة كانت رتيبة وعمد بعض من لاعبي الفريقين لكثرة السقوط في أرضية الملعب وطلب نقالة للخروج، وهو ما جعل حكم المباراة عمر آل علي يحتسب 12 دقيقة وقت بدل ضائع في الشوط الثاني فقط، علما بأنه احتسب 4 دقائق فقط في الشوط الأول، ليخوض بذلك الفريقين لقاء من 106 دقيقة كاملة.

وتعتبر النقطة مخيبة لبني ياس الذي كان يراهن على الفوز في ملعبه، لتعويض خسارته في الجولة الثالثة من الوصل. ولم تشهد المباراة الكثير من المحاولات الخطرة على مرمى الفريقين باستثناء فرصتي لاعب فريق الامارات، الاسباني انييستا قبل نهاية الشوط الأول، وتسديدة قائد بني ياس فواز عوانة منتصف الشوط الثاني التي ابعدها مدافع "الصقور"، ليتقاسم بذلك الطرفين النقطة، إذ وصل أصحاب الأرض إلى النقطة 4، بينما بلغ الضيوف النقطة الـ 5.