115 مقيماً من إجمالي 200 لاعب أجنبي في دوري المحترفين

كشفت البيانات الرسمية لقوائم أندية دوري أدنوك للمحترفين، المقيدة في رابطة المحترفين، عن وجود 115 لاعباً في فئة المقيم، من أصل 200 لاعب أجنبي في الموسم الحالي 2023-2024، مقارنة بـ68 من المحترفين الأجانب، و17 لاعباً تم قيدهم في فئة المواليد.

وتزخر قوائم الأندية بتنوّع جغرافي كبير للاعبين الأجانب، بوجود 54 جنسية مختلفة، سواء الذين تم التعاقد معهم، أخيراً، في الميركاتو الصيفي الأخير، الذي تم إغلاقه في 21 سبتمبر الجاري، أو اللاعبين الذين تم تجديد تعاقدهم مع الأندية، من ضمنهم 37 لاعباً برازيلياً، معظمهم من فئة المقيم، والبالغ عددهم 30 لاعباً.

وجاء ناديا شباب الأهلي والوحدة الأكثر قيداً للاعبين الأجانب، بواقع 19 لاعباً لكل منهما، مع صدارة لـ«فرسان دبي» في قائمة أكثر الأندية قيداً للاعبين المقيمين بواقع 14 لاعباً، متقدماً على حتا والجزيرة اللذين جاءا في المرتبة الثانية بواقع 11 قيداً لكل منهما في فئة المقيم.

وتشارك ناديا النصر والعين المركز الثالث على صعيد قيد الأجانب بواقع 17 لاعباً لكل منهما، كما دخل الناديان في شراكة مع الشارقة والوصل من حيث قيد المقيمين بواقع 10 لاعبين لكل منهما، مع العلم أن الوصل يحتل المرتبة السادسة في قائمة اللاعبين الأجانب بإجمالي 15 لاعباً.

وأشارت الإحصاءات الرسمية للاعبين المقيدين في رابطة المحترفين، إلى تفرد الوصل وعجمان وخورفكان وبني ياس والبطائح، مقارنة ببقية الأندية، في منح فرص المشاركة بالمباريات لجميع اللاعبين المقيمين، ومعدلات دقائق لعب تراوح بين 77 و66 دقيقة في المباراة الواحدة، مع العلم أن قائمة فريق عجمان المقيدة تقتصر على 13 لاعباً أجنبياً منهم سبعة مقيمين، إضافة إلى لاعب وحيد في فئة مواليد الدولة، فيما جاء خورفكان في المرتبة 11 من حيث إجمالي قيد الأجانب بواقع 12 لاعباً أجنبياً (خمسة محترفين وستة مقيمين ولاعب من فئة المواليد)، مقارنة بتشارك أندية الإمارات وبني ياس والبطائح المركز الأخير من حيث إجمالي الأجانب المقيدين، بواقع خمسة لاعبين مقيمين لفريق الإمارات، مقابل أربعة مقيمين، ولاعب من المواليد في قوائم بني ياس، وثلاثة مقيمين ولاعبين من المواليد للبطائح.

للإطلاع على قائمة أندية دوري أدنوك للمحترفين، المقيدة للاعبين البرازيليين والأجانب في مختلف الفئات وأكثر الأندية اهتماماً بفئة المواليد، يرجى الضغط على هذا الرابط.

• شباب الأهلي والوحدة الأكثر قيداً للاعبين الأجانب، بواقع 19 لاعباً لكل منهما.

• أندية الوصل وعجمان وخورفكان وبني ياس والبطائح، منحت فرصة المشاركة لجميع اللاعبين المقيمين.

• 54 جنسية ممثلة في قوائم الأندية على مستوى اللاعبين الأجانب.