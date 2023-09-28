خالد السناني: لا أستطيع النوم عندما تدخل مرماي أهداف

قال حارس مرمى الوصل خالد السناني إنه يجب عدم المبالغة بشأن البداية القوية التي ظهر بها «الإمبراطور» في دوري أدنوك للمحترفين، حيث حقق الفوز في أول ثلاث جولات، ويشترك في الصدارة مع العين وشباب الأهلي، بينما أشار إلى أنه لا يستطيع النوم في الليلة التي تعقب المباريات التي تدخل مرماه فيها أهداف.

وقال السناني لـ«الإمارات اليوم»: «الوصل حقق بداية جيدة تمنح الفريق دفعة معنوية في المباريات المقبلة»، موضحاً: «سعداء بهذه الانطلاقة الطيبة، خصوصاً أننا تخطينا مباريات مهمة، ولكن تبقى العديد من المباريات التي تعد أكثر أهمية، مع ارتفاع نسق المباريات وزيادة الضغوط وقوة المنافسة».

وعن سبب البداية القوية قال: «اللاعبون لديهم إحساس كبير بالمسؤولية ورغبة واضحة في تحقيق نتائج جيدة، لذلك فكل لاعب في الفريق يقدم كل ما لديه، وهو ما أسهم في أن يظهر الفريق بالصورة التي قدّمها وأثمرت الفوز في أول ثلاث جولات من الدوري والتأهل في الكأس».

وعن هوية الأندية التي ستواصل في المنافسة على اللقب، قال: «الدوري طويل ولقد لعب كل فريق ثلاث مباريات فقط، بينما لا نعلم ماذا يمكن أن يحدث في الجولات المقبلة، إذ إن لكل مباراة ظروفها الخاصة بها، والأهم بالنسبة إلى الوصل هو أن نركز على مبارياتنا ولا نلتفت لمباريات الأندية الأخرى».

وتابع: «هناك تغيير كبير في عقلية اللاعبين وتعاملهم مع المباريات، وكما ذكرت هناك شعور جيد بالمسؤولية من جانب كل لاعب، مع ثقة كبيرة بإمكانات الفريق، وأتمنى أن نواصل بنسق تصاعدي في المباريات المقبلة».

وفي المقابل تحدث السناني عن عدم اختياره للانضمام إلى قائمة المنتخب وحظوظه في المشاركة مع «الأبيض» في كأس آسيا المقبلة، فقال: «أحترم اختيارات المدرب، ولاشك أن انضمامي إلى المنتخب هدف أساسي وهو حلم كل لاعب، وهو طموحي أيضاً وطموح الوصل أن ينضم لاعبوه إلى (الأبيض). وبشكل عام تركيزي حالياً مع الوصل، وأن أظهر بشكل جيد، وسينعكس ذلك بشكل تلقائي على نظرة الجهاز الفني للمنتخب في اختياراته ويفتح الباب لانضمامي إلى الفريق، إذ أنني أتمنى أن أشارك في كأس آسيا المقبلة، وأكون ضمن القائمة التي ستخوض البطولة القارية».

وعن دخول مرماه هدفين في لقاء بني ياس على الرغم من فوز الوصل بالثلاثة، وتأثير ذلك في تقييمه لمردوده، قال: «دائماً ما أقوم بتقييم نفسي عقب كل مباراة وصراحة لا أستطيع النوم بعد المباريات التي تدخل مرماي فيها أهداف، وأقوم بدراستها ومحاولة تجنب وقوع أي أخطاء ارتكبتها، حتى أتمكن من تطوير نفسي وألا أكررها في المباريات المقبلة».

وأشاد السناني بالدعم الكبير الذي يقدّمه جمهور الوصل، وقال: «جمهور الوصل له دور كبير ومؤثر في مردود اللاعبين، ونحن سعداء بدعم الجمهور الذي يستحق من الفريق أن يقدّم كل ما لديه».

• أحترم اختيارات مدرب المنتخب، ولاشك أن انضمامي إلى «الأبيض» هدف أساسي وهو حلم كل لاعب.