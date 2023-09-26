ذهبية للإمارات في "آسياد الصين".. والحصيلة 5 ميداليات

تقلّد بطل المنتخب الوطني للجودو عمر ماجومدوماروف، اليوم الثلاثاء، الميدالية الذهبية في وزن فوق 100 كغم ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو الصينية ليرفع حصاد وفد الإمارات إلى خمس ميداليات ملونة (ذهبية وفضية و3 برونزيات) في الحدث الضخم الذي يشارك فيه 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، في 40 رياضة من خلال 61 تخصصاً و 481 مسابقة، وتقام منافساتها على 54 منشأة رياضية وتشارك فيها الإمارات بـ20 رياضة فردية وجماعية.

وجاءت الذهبية الإماراتية الأولى بالدورة بعد فوز ماجومدوماروف على لاعب طاجيكستان رحيموف تيمور، فيما أضاف زميله بالمنتخب جريجوري أرام بالميدالية البرونزية في وزن تحت 90 كغم بتغلبه على نظيره الكوري الجنوبي هان جيوب، كما حصد نجم المنتخب الوطني ظافر كوسوفو الميدالية البرونزية بوزن تحت 100 كغم بتغلبه على نظيره الياباني فيليب أرون ولف.

وكان المنتخب قد افتتح الأحد الماضي إنجازاته بفوز لاعبة بشيرات خرودي بفضية وزن 52 كغم، وحصل نارمند بيان برونزية وزن 66 كغم.

وحلت الرياضة الإماراتية في المركز الـ11 آسيوياً والأولى عربياً في جدول الترتيب العام الذي تتصدره الصين الدولة المضيفة للحدث بإجمالي 95 ميدالية بواقع 53 ذهبية و29 فضية و13برونزية، فيما تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني بـ 49 ميدالية بواقع 14 ذهبية و16 فضية و19 برونزية، وجاءت اليابان في المركز الثالث بـ 47 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و 20 فضية و19 برونزية.