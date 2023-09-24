تكريم أول طفل يتعافى من مرض «لوكيميا» قبل مباراة الوحدة وحتا

كرمت رابطة المحترفين، الطفل «مراد حلبي» بمناسبة شفائه كأول مريض لوكيميا في الإمارات يتلقى علاج الخلايا المناعية المعدلة وراثياً «CAR-T، وذلك قبل انطلاق مباراة الوحدة وحتا والتي جرت مساء اليوم الأحد على استاد آل نهيان، لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقام مراد حلبي، بإطلاق ضربة البداية الخاصة بالمباراة بعد أن التقط الصور التذكارية مع لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

وأبدى حلبي، سعادته بالحفاوة التي حظي بها داخل استاد آل نهيان سواء من الجماهير أو رابطة المحترفين وكذلك لاعبي الفريقين.

وقال في تصريحات تليفزيونية، إنه متابع جيد لكرة القدم بشكل عام والكرة الإماراتية بشكل خاص، ويعشق نادي الوحدة وبخاصة الثلاثي إسماعيل مطر، ومحمد الشامسي والبرازيلي آلان، متمنيا أن يتوج العنابي بلقب بطولة الدوري هذا العام.

كما قامت الرابطة بتكرم الطاقم الطبي المشرف على علاج الطفل مراد حلبي، وهم: الدكتور نمیر السعداوي، والدكتور دیفید دینیسون، والدكتورة لبنى عبد الھادي، والدكتورة مانسي ساشدیف، والدكتور محمد أبو حليفه، والممرضتين دیبا بالاني، وفرح العلمي.