مواجهة سهلة لشباب الأهلي.. وحماس جماهير الوصل يُهدّد بني ياس

يدخل شباب الأهلي في امتحان جديد للحفاظ على صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حين يحل ضيفاً ثقيلاً على البطائح اليوم الساعة 17:20 لحساب الجولة الثالثة. وحقق «الفرسان» المطلوب في أول جولتين، حين فاز على عجمان 3-صفر، وعلى خورفكان 2-1 ويهمه مواصلة انتصاراته والاستمرار في جمع النقاط، قبل المواجهات الصعبة التي تنتظره أمام المنافسين المباشرين.

وبعد بداية متخمة بالمباريات مع انطلاق الموسم ما بين تصفيات أبطال آسيا والدوري، حصل شباب الأهلي على راحة طويلة بعد إعفائه من المشاركة في الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، جعلت اللاعبين يحصلون على راحة كانوا في أمسّ الحاجة إليها. لكن شباب الأهلي خسر جهود واحد من أبرز عناصره الأساسية وهو الحارس ماجد ناصر، الذي انتهى موسمه بسبب إصابة نتيجة قطع في الرباط الصليبي.

وسيكون الوحدة في مهمة سهلة نسبياً، حين يستقبل حتا، صاحب المركز الأخير، الساعة 17:20، في مواجهة تميل كفتها لمصلحة «العنابي»، الذي عاد للواجهة بعد انتصار صعب على الجزيرة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

وقدم الوحدة بداية مُخيبة بخسارته من البطائح في الجولة الأولى على ملعبه بهدف لهدفين، لكن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني استطاع أن ينقذ نفسه وينقذ فريقه أمام الجزيرة. وسيكون مدرب حتا الجديد، الإيطالي فيفياني، تحت المجهر في مباراته الأولى، بعدما حل بديلاً، للمدرب المقال الصربي ماركوف. ويملك فيفياني خبرات جيدة مع الدوري الإماراتي، إذ سبق أن درب كلباء والفجيرة.

وفي ختام مباريات الجولة الثالثة، يسعى الوصل إلى تحقيق انتصاراه الثالث توالياً، حين يستقبل بني ياس على ملعبه وبين جماهيره المتحمسة الساعة الثامنة مساء اليوم.

ودشن «الفهود» الموسم بصورة مثالية، بتحقيق الفوز في أول جولتين على حساب «الصقور»، ثم الفوز في مباراة صعبة خارج ملعبه على الشارقة، وهو الانتصار الذي أظهر فيه مدرب الوصل ميلوييفيتش قدرة كبيرة على التعامل مع مجريات المباراة بذكاء. وأظهرت جوائز الأفضل في شهر أغسطس الماضي من قِبل الرابطة النقلة الكبيرة في مستوى الوصل، إذ حصل علي صالح على جائزة أفضل لاعب، وخالد السناني على جائزة أفضل حارس، وميلوييفيتش أفضل مدرب.

لكن في المقابل، أظهر بني ياس قوة في بداية الموسم، حيث فاز على النصر، وقبلها خسر بصعوبة كبيرة من العين، كما خرج من الكأس بركلات الترجيح أمام الجزيرة.

• «الفرسان» يبحث عن العلامة الكاملة أمام مضيفه البطائح.

• بني ياس قادر على أن يفاجئ الوصل بعد المستوى الجيد الذي يقدمه منذ بداية الموسم.