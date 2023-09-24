حسن حمزة يبدأ مرحلة «الحارس الأول» مع شباب الأهلي

يدخل حارس شباب الأهلي حسن حمزة، مرحلة جديدة في مسيرته، بعدما أصبح الحارس الأول لـ«الفرسان» خلال الموسم الحالي، ليبدأ اختباراً صعباً في حراسة مرمى حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وتُعدّ مباراة البطائح في الجولة الثالثة اليوم «نقطة تحوّل» بالنسبة إلى حارس المرمى البالغ من العمر 28 عاماً، رغم أنه كان شريكاً أساسياً في تحقيق درع الدوري

للمرة السابعة الموسم الماضي، إذا أسهم مع الحارس ماجد ناصر في تتويج شباب الأهلي بعدما لعب 1385 دقيقة في 16 مباراة، و270 دقيقة بواقع ثلاث مباريات في كأس المحترفين. وفي الموسم الحالي لم يشارك في أي من مباريات الفريق، والذي بدأ معه مسيرته موسم 2013-2014، ووصل إجمالي دقائق مشاركته 4232 دقيقة في 50 مباراة بالدوري، و1800 دقيقة في 20 مباراة بالكأس.

وبعد إصابة ماجد ناصر بقطع في الرباط الصليبي وانتهاء موسمه، ثم عدم اكتمال صفقة حارس بني ياس فهد الظنحاني، الذي استمر مع فريقه بعد غلق باب الانتقالات، أصبح حسن حمزة الحارس الأساسي، إلى جانبه الحارس جمال إسماعيل الحوسني، على مقاعد البدلاء. ورغم كفاءة الحارس الحوسني، فإن تألق ناصر وحمزة، حرمه من اللعب مع شباب الأهلي، حيث لم يشارك في الموسم الماضي سوى 12 دقيقة في الدوري، وبإجمالي 630 دقيقة في سبع مباريات منذ ظهوره مع الفريق الأول موسم 2018-2019، وفي الكأس 270 دقيقة على ثلاث مباريات، وليس منها أي مشاركة في الموسم الماضي. وكان الحوسني توّج مع فريق تحت 21 عاماً بطلاً للدوري في آخر ثلاث نسخ، ويملك 2314 دقيقة موزعة على 27 مباراة.

في المقابل، تعاقد شباب الأهلي مع الحارس عادل أبوبكر قادماً من حتا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليؤمن الجهاز الفني مركز حراسة المرمى تحسباً لأي ظروف قهرية.

ويضم شباب الأهلي مجموعة من حراس المرمى الواعدين، إذ يُعدّ الحارس الشاب موسى عبدالله (19 عاماً) من المميزين أيضاً، وتولى حراسة مرمى شباب الأهلي في المواجهة الثانية بدوري تحت 21 سنة، أمام خورفكان، وفاز «الفرسان» 2-1، وشارك إجمالاً لمدة 594 دقيقة في ثماني مباريات مع رديف شباب الأهلي، حيث كان ظهوره الأول معه في الموسم الماضي، بينما لا تشير سجلات الرابطة إلى أي مشاركات بالنسبة للحراس الشباب الآخرين، حسن جابر (19 عاماً)، سعيد جمال (18 عاماً)، وعلي عبدالله (18 عاماً).

• لقاء البطائح أول مباراة في الموسم الجاري لحسن حمزة، حيث يتولى المهمة بعد إصابة ماجد ناصر.