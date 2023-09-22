سدراني ووافية المعمري يحرزان لقب بطولة الإمارات للشطرنج

أحرز لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، عمار السدراني، المركز الأول في بطولة الإمارات الفردية للرجال للشطرنج، والتي نظمها اتحاد اللعبة بمقر نادي دبي للشطرنج بعدما حصد ثماني نقاط من تسع مواجهات، فيما جاء لاعب نادي الشارقة للشطرنج سالم عبدالرحيم في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، متساويا مع لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية علي حمدان الشريفي، والذي حل ثالثا.

وفازت لاعبة نادي العين وافية درويش المعمري بالمركز الأول لفئة السيدات بعدما حققت 9 نقاط محققة العلامة الكاملة بالفوز بجميع المباريات، وجاءت لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عنود عيسى في المركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، ثم لاعبة نادي دبي للشطرنج بشاير خليل في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وحضر مراسم التتويج والختام، امين عام اتحاد الشطرنج، عبدالكريم المرزوقي، والدكتور عبدالله آل بركت رئيس نادي الفجيرة للشطرنج وسلطان علي الطاهر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس الجهاز الفني، ومحمد الزعابي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاسم هيكل عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي لنادي دبي للشطرنج ومحمد عبدالغني المدير التنفيذي لنادي الفجيرة للشطرنج.