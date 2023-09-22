وفد نادي الإمارات يزور مشجعاً مصاباً بوعكة صحية

زار وفد نادي الإمارات، برئاسة يوسف عبدالله البطران، رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة ثاني الشحي وعادل الخيال وجمال القرصي، وبشير راجي المدير التنفيذي، وعدد من موظفي ولاعبي النادي، أحد مشجعي النادي القدامى نصيب بوعفراء في منزله، حيث يعاني وعكة صحية ألزمته سرير الشفاء، وتمنى الوفد الزائر الشفاء العاجل والصحة والعافية لمشجع النادي.

وبحسب المركز الإعلامي لنادي الإمارات فإن المشجع القدير زاره أيضاً رئيس لجنة الجماهير بالنادي عبيد أحمد طحنون، ورئيس فريق الصقور التطوعي راشد علي النقبي، وعضو لجنة الجماهير علي العوضي، ونقلوا له تحيات وتمنيات الجماهير له بالصحة والعافية.