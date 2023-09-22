إجراء 1715 معاملة مع انتهاء الفترة الصيفية لقيد وتسجيل اللاعبين

أغلق اتحاد كرة القدم الفترة الأولى «الصيفية» للموسم الرياضي 2023-2024، التي كان قد تم فتحها في الثالث من يوليو الماضي لقيد وتسجيل اللاعبين في الفريق الأول في الأندية المحترفة وفرق الدرجة الأولى والثانية والثالثة والشباب.

وقال اتحاد كرة القدم في بيان أمس، إن معاملات الأندية خلال الفترة الأولى بلغت 1715 معاملة، وشهد اليوم الختامي للانتقالات الصيفية إجراء 148 معاملة، ووزعت المعاملات ما بين 51 معاملة استبدال، و46 إعارة، و25 انتقال لاعب، و1520 تسجيل لاعب، و73 كشف قيد. وقدمت أندية المحترفين 198 معاملة، تنوعت ما بين (118 لاعباً مواطناً)، و(23 لاعباً مقيماً)، و2 من مواليد الدولة، و55 (لاعباً أجنبياً).

وفي أندية الدرجة الأولى، بلغت معاملات القيد والتسجيل 409 معاملات، تضمنت (240 لاعباً مواطناً)، و16 مواليد الدولة، و(94 لاعباً مقيماً)، و(59 لاعباً أجنبياً).

وأجريت في مسابقة دوري الدرجة الثانية 301 معاملة، وزعت ما بين (20 لاعباً مواطناً)، و17 مواليد الدولة، و(89 لاعباً مقيماً) و(175 لاعباً أجنبياً).

فيما شهد دوري الدرجة الثالثة إجراء 402 معاملة، تضمنت (8 لاعبين مواطنين)، و9 مواليد الدولة، و(36 لاعباً مقيماً)، و(349 لاعباً أجنبياً).

بينما تم إجراء 85 معاملة قيد وتسجيل في مسابقة دوري المحترفين تحت 21 سنة، تنوعت بين (54 لاعباً مواطناً)، و3 مواليد الدولة، و(28 لاعباً مقيماً)، وتم قيد وتسجيل 94 لاعباً في مسابقة دوري الشباب تحت 21 سنة، من بينهم (68 لاعباً مواطناً)، و4 مواليد الدولة، و(22 لاعباً مقيماً).

وفي دوري الشباب تحت 19 سنة، قدمت الأندية 153 معاملة، تنوعت ما بين (77 لاعباً مواطناً)، و9 مواليد الدولة، و(67 لاعباً مقيماً).

يذكر أن باب الانتقالات سيتم فتحه في الفترة الثانية للتسجيل «الشتوية» في الفترة من 22 يناير إلى 23 فبراير 2024.