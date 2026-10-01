"بيت الخير" تقدم 9,9 مليون درهم دعماً لكبار السن

أعلنت "بيت الخير"، بالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن، الذي يصادف الأول من أكتوبر، أنها قدمت لهم حتى نهاية سبتمبر دعماً بقيمة 9,993,388 درهم من خلال حزمة متنوعة من مشاريعها ومبادراتها الإنسانية، التي تستهدف توفير سبل الرعاية والدعم للفئات المستحقة، وتعزيز جودة حياتها، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات في رعاية كبار المواطنين والاهتمام بكبار السن وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

وأوضحت الجمعية أن إجمالي عدد المسنين المستفيدين بلغ 1,151 مسناً مستحقاً للعون، توزعت بين 565 مواطناً من كبارنا، بقيمة إجمالية بلغت 4,140,735 درهم، بينما تلقى 586 مقيماً من كبار السن مساعدات بلغت قيمتها 5,852,653 درهم، وذلك من خلال مشروع "الأسر المتعففة" الأقل دخلاً ومشروع "إسعاد" الذي يستهدف تقديم مبادرات ترفيهية وداعمة لإسعاد المسنين والأيتام وأصحاب الهمم.

ويستفيد المسنون المقيمون من مشروع "علاج" الذي يساعد في علاج المرضى منهم الذين لا يغطي تأمينهم الصحي احتياجاتهم الطارئة، فيضطرون إلى عمليات جراحية أو أدوية باهظة الثمن أو أجهزة طبية أو كراسي متحركة، كما يستفيد كبار المواطنين داخل أسرهم من المشاريع والمساعدات الموسمية التي تنظمها "بيت الخير" سنوياً للأسر الأقل دخلاً في المناسبات والأعياد، ففي رمضان يشملهم مشروع المير الرمضاني، وفي عيد الفطر يستفيدون من زكاة الفطر وفي العيد الكبير يستفيدون من الأضاحي وغيرها من المناسبات.

وأكدت "بيت الخير" أن رعاية وكبار المواطنين وكبار السن تمثل جانباً أصيلاً في رسالتها الإنسانية، انطلاقاً من تقديرها لعطائهم ومكانتهم في المجتمع، وحرصها على مساندتهم وتوفير كل ما يعينهم على مواجهة احتياجاتهم المعيشية، عبر مشاريعها الإنسانية ومبادراتها المتنوعة، بما يعزز قيم الرحمة والتكافل والتراحم، ويواكب اهتمام الحكومة الرشيدة بكبارنا في القيمة والخبرة والمكانة.