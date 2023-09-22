فتاة بعمر 12 عاماً تفوز بلقب الإمارات للشطرنج «تحت 20 عاماً»

شهدت بطولة الإمارات للشطرنج تحت 20 عاماً، تألقاً لافتاً من لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عهود عيسى، التي على الرغم من سنها الصغيرة (12 عاماً) فإنها تمكنت من الفوز بلقب مسابقة السيدات، على الرغم من أن البطولة لفئة عمرية أكبر (تحت 20 سنة). وأحرزت عهود عيسى المركز الأول برصيد 6.5 نقاط، بينما في المقابل جاءت لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، لطيفة الدرمكي، في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، وتساوت لاعبتا نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية زينب درويش، وأمل فاضل الشامسي ومعهما لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عبير المازمي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط لكل منهن.

وأكدت عضو مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، رئيسة اللجنة النسائية، خلود الزرعوني، أن البطولة أفرزت جيلاً جديداً قادراً على المضي قدماً نحو مستقبل أفضل للعبة الأذكياء، مشيرة في تصريح صحافي، إلى أن «عهود عيسى من اللاعبات الموهوبات بعدما حققت لقب بطولة تحت 20 سنة وهي لم تكمل عامها الـ 12، وهو ما ينطبق على عدد من اللاعبات اللاتي قدمن مستوى متميزاً في البطولة، وأيضاً على مستوى الشباب بفوز زايد الطاهر بلقب البطولة لأول مرة، وهو تأكيد لأن مستقبل اللعبة بخير».

وأضافت: «الأندية تلعب الدور الكبير في تجهيز اللاعبين واللاعبات من خلال المشاركة في هذه البطولات، ونتعامل معها على أنها الشريك الاستراتيجي للاتحاد، كما أنها تمد المنتخبات بعناصر شابة تجدد دماء اللعبة». وأوضحت أن «أجندة البطولات بها زخم كبير، سواء على مستوى النشاط المحلي أو الخارجي أو البطولات الدولية التي تنظمها الأندية، والفائدة الفنية تعود على لاعبينا وترفع مستواهم وأيضاً زيادة التصنيف الدولي».

وتوج لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، زايد سلطان الطاهر بلقب بطولة الإمارات للشباب دون 20 عاماً التي نظمها الاتحاد الوطني للعبة في نادي دبي للشطرنج والثقافة، بمشاركة 22 لاعباً. وأنهى الطاهر الجولة السابعة والأخيرة برصيد ست نقاط، وجاء زميله من النادي ذاته، يحيى شعيب في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، وتساوى في المركز الثالث لاعبا ناديي الشارقة وأبوظبي، حمد بدر وراشد الحميري في المركز الثالث برصيد خمس نقاط لكل منهما، إلا أن حمد بدر تفوق لأفضلية كسر التعادل.

• زايد الطاهر فاز بلقب بطولة الإمارات للشباب برصيد 6 نقاط.