المنتخب يواجه الكويت ولبنان في 12 و17 أكتوبر المقبل

يقيم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره الداخلي المقبل في دبي خلال فترة التوقف الدولي من تسعة إلى 17 أكتوبر المقبل، وهو التجمع الثالث للمنتخب استعداداً لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 التي ستنطلق في نوفمبر المقبل. ويلعب المنتخب في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين، والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس. وسيخوض «الأبيض» خلال فترة المعسكر مباراتين دوليتين وديتين الأولى أمام الكويت في 12 أكتوبر، والثانية مع لبنان في 17 من الشهر ذاته، وذلك على استاد آل مكتوم في نادي النصر الذي اختير أيضاً لاستضافة أولى مباريات التصفيات في 16 نوفمبر المقبل أمام نيبال أو لاوس.

وكان المنتخب عاد قبل أيام من معسكره الذي أقيم في العاصمة الكرواتية زغرب وشهد خوض مباراة دولية ودية أمام كوستاريكا انتهت بفوز المنتخب بأربعة أهداف مقابل هدف، جاءت عن طريق يحيى الغساني (هدفان) وكايو كانيدو وعلي سالمين.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، على عقد اجتماعات دورية في مقر الاتحاد لمناقشة كل الجوانب الفنية، ومتابعة ورصد أداء اللاعبين الدوليين خلال مشاركاتهم مع أنديتهم في المسابقات المحلية، وكذلك مباريات دوري أبطال آسيا بالنسبة لفريقي الشارقة والعين.

• استاد آل مكتوم في نادي النصر يستضيف أولى مباريات المنتخب في تصفيات المونديال.