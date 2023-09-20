«طيران الإمارات» ترعى قميص نادي بيروت لكرة السلة  

أبرمت «طيران الإمارات» شراكة مع نادي بيروت لكرة السلة، أصبحت بموجبها الناقل الرسمي وراعي القميص خلال المواسم الثلاثة المقبلة.

وذكر بيان صحافي: «تؤكد هذه الصفقة التزام الناقلة طويل الأمد بدعم كرة السلة في لبنان وفي جميع أنحاء المنطقة، حيث تحظى هذه الرياضة بشعبية كبيرة، من خلال التواصل مع قواعد المشجعين من مختلف المناطق، ومشاركة شغفهم باللعبة».

وجرى الإعلان عن الشراكة بين «طيران الإمارات» ونادي بيروت لكرة السلة، خلال حدث إعلامي خاص في ملعب كرة السلة الذي زُيّن بالعلامة التجارية لكل منهما، والذي تتدرب وتلعب فيه فرق النادي مبارياتها الموسمية.

وقالت المديرة الإقليمية لـ«طيران الإمارات» في المشرق العربي تماضر قوتلي: «تعمل (طيران الإمارات) باعتبارها الناقل الرسمي وراعي قميص نادي بيروت لكرة السلة، على ترسيخ علاقتها والتزامها تجاه لبنان وعشاق اللعبة. ونحن نتطلع إلى لقاءات الفريق، حين يتوجه إلى الخارج لخوض عدد من البطولات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بداية الموسم، حيث يرتدي أفراده بفخر قمصانهم التي تحمل شعار (طيران الإمارات تميز دائم) Fly Better».

من جانبه تقدّم رئيس نادي بيروت لكرة السلة، نديم حكيم، بالشكر لـ«طيران الإمارات»، وعلى رأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة. كما شكر كل من أسهم في هذا الإنجاز. وقال: «رعاية (طيران الإمارات) نادي بيروت، شرف كبير لنادٍ لبناني، وأهدافها المعنوية تعني لنا الكثير قبل أي هدف آخر، وما دخول نادي بيروت اللائحة التي تضم عالم الكبار سوى دليل على صدق أهدافنا الأساسية المتمثلة في رد الجميل للمجتمع، وتبني المواهب من كل الفئات العمرية».

وتحصل «طيران الإمارات» بموجب الاتفاقية على العديد من حقوق الرعاية، بما في ذلك وضع شعارها (طيران الإمارات تميز دائم Emirates Fly Better) على قمصان اللاعبين، والعلامة التجارية الرقمية والثابتة في الملعب في جميع مباريات الرجال والسيدات، والتغطية التلفزيونية والبث الرقمي، وحقوق تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي على منصات النادي، ومقابلات اللاعبين، إضافة إلى تخصيص تذاكر لكل مباراة.

ويشارك النادي في العديد من الدوريات والبطولات المحلية والإقليمية، حيث يلعب فريق الرجال في الدوري اللبناني لكرة السلة، وكأس لبنان، والبطولة العربية، وبطولة دبي الدولية.

وفاز فريق بيروت مؤخراً ببطولة الدوري اللبناني للرجال، وتوج بطلاً لكأس لبنان.

ويشارك فريق السيدات في الدوري اللبناني لكرة السلة.

وكان فريق نادي بيروت لكرة السلة للسيدات قد تُوّج بلقب البطولة العربية 23 لأندية السيدات للمرة الثالثة على التوالي.

وتدعم «طيران الإمارات» فرق تحت 18 عاماً والأكاديمية، لمساعدة النادي على تنشئة جيل جديد من اللاعبين، وإثراء المواهب من مختلف الفئات في لبنان.

• «(طيران الإمارات) ستضع شعارها على قمصان اللاعبين، والعلامة التجارية الرقمية والثابتة في الملعب في مباريات الرجال والسيدات».