دبي تنظم بطولة «بينوس كلاسيك» لبناء الأجسام

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة بينوس كلاسيك لبناء الأجسام المقامة من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، تخصيص 800 ألف درهم قيمة للجوائز المالية للبطولة التي ينظمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ونادي بينوس الرياضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أول من أمس، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة المنظمة أنيس بينوس، وأعضاء مجلس الإدارة: محمد المري ومحمد شاهين الحوسني، وأحمد جوهر وفيصل الزعابي، ونخبة من أبطال الإمارات ودول العالم.

وأشاد الشيخ عبدالله الشرقي بمبادرة نادي بينوس الرياضي بتنظيم البطولة بكل فئاتها، مؤكداً أن التعاون المشترك بين الأندية الرياضية واتحاد بناء الأجسام سبق وأن حقق مكاسب عديدة في مختلف الجوانب الفنية والتطويرية.

بدوره أوضح الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام عبدالرحيم المري، أن البطولة ستشهد تنظيم أربع بطولات تخصصية، وهي بناء الأجسام والفيزيك، والقوة البدنية ومصارعة الذراعين، إضافة إلى البوكسنغ والكيك بوكسنغ، مبيناً أن لجان الاتحاد ستكون حريصة على تقديم أفضل الجهود للإسهام بنجاح البطولة، وأن البنية التحتية المتطورة لنادي بينوس والخبرة الرياضية التي تتمتع بها إدارته شجعت على تنظيم البطولة.

من جانبه أكد مدير البطولة أنيس بينوس أن الكلفة الإجمالية لتنظيم البطولة تبلغ مليوناً ومائتي ألف درهم، كاشفاً توقعاته باستقبال نحو ألفي متفرج.

من جهته أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، أحمد جوهر، أن البطولة ستكون فرصة مثالية للجهاز الفني للمنتخب الوطني لاستكشاف لاعبين موهوبين جدد، وضمّهم إلى المنتخب تمهيداً للمشاركة في بطولتي آسيا والعالم المقبلتين.