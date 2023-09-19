الشراعية 22 قدماً تدشن موسم البحر السبت المقبل

تشهد شواطئ جميرا، السبت المقبل، انطلاق فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإقامة سباق الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز والتحضير للسباق الافتتاحي في الموسم الجديد، بالتنسيق والتشاور مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والوطنية، كما أعلنت اللجنة المنظمة فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث عبر التسجيل في البوابة الإلكترونية والموقع الرسمي للنادي، حيث تستمر عملية التسجيل حتى ظهر يوم الجمعة المقبل موعد إغلاق باب التسجيل.

واعتمدت اللجنة المنظمة اللائحة الفنية للمشاركة في السباق الذي يتضمن فئتين اثنتين، الأولى تخص الشباب تحت سن 21 عاماً، والثانية للناشئين تحت سن 16 عاماً، مع إمكانية مشاركة متسابق واحد (تحت سن 21 عاماً)، من أجل منح المتسابقين خبرة المشاركات خلال مراحل السباق.

ورحب مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد سيف المري، بالمشاركين في أنشطة وفعاليات النادي خلال الموسم الجديد 2023-2024، وكذلك بممثلي الدوائر والهيئات الحكومية والوطنية التي تسهم في إنجاح السباقات، وتقف خلف نجاحات النادي، متمنياً للجميع التوفيق والسداد في إخراج موسم رياضي ناجح واستثنائي.

وقال: «إن افتتاح الموسم الجديد سيكون مميزاً، من خلال سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، الذي يشهد منافسة ساخنة بين الجيل الصاعد في فئتي الشباب تحت 21 سنة، والناشئين تحت 16 سنة، ما يجعله حدثاً مميزاً وجميلاً، وخير استهلالية لموسم رياضي طويل وحافل بالفعاليات والأنشطة الرياضية البحرية المتنوعة».