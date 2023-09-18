شباب الأهلي يتوج بـ «كأس السلة» للمرة السابعة

توج فريق السلة في نادي شباب الأهلي بكأس نائب رئيس الدولة، بعد فوزه أمس، على ضيفه الوصل بنتيجة (103-91) في المباراة النهائية للبطولة المؤجلة من الموسم الماضي 2022-2023.

وأضاف شباب الأهلي الكأس السابعة إلى خزائن النادي، بعد تتويجهم باللقب مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2013-2014، و2016-2017، و2017-2018، و2021-2022، فيما حرم الوصل من إضافة لقبه الثاني بالكأس منذ تتويجه بالبطولة موسم 2010-2011.

وتوج نائب رئيس اتحاد كرة السلة عبداللطيف الفردان، بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي لقطاع إدارة الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي الدكتور ماجد سلطان، الوصل الميداليات الفضية، وشباب الأهلي الذهبية وكأس البطولة.

كما توج نادي النصر بدرع التفوق العام لموسم 2022-2023 في ظل النتائج التي حققتها جميع فرق «العميد» في مراحلها السنية.

ونجح لاعبو شباب الأهلي في فرض سيطرتهم على مراحل لقاء النهائي أمام الوصل، ما مكن «فرسان دبي» من نيل الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث بواقع (31-22 و28-21 و28-21)، فيما لم يشفع للوصل نيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (27-16) التي لم تكن كافية للعودة بنتيجة المباراة.

ويدين شباب الأهلي في انتصاره لتألق كل من محترفيه الأميركيين نيكولاس مينراث، وغلوفال لويس بتسجيل كل منهما 29 و28 نقطة على التوالي، بجانب تألق الدوليين قيس عمر وحامد عبداللطيف اللذين تشاركا الرصيد ذاته من النقاط والبالغ 24 نقطة لكل منهما.