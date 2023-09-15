«طيران الإمارات» راعية لكأس أميركا الـ 37

أعلنت طيران الإمارات عن رعايتها لكأس أميركا الـ37 باعتبارها شريكاً عالمياً وناقلاً رسمياً لسباق الإبحار الذي يعود تاريخه إلى 150 عاماً كأقدم كأس في الرياضة الدولية، بالإضافة إلى سلسلة سباقات القوارب التمهيدية التي تسبق سلسلة التحدي «تشالنجر سيليكشن سيريز».

وتنقل الاتفاقية الجمع بين رعاية السباق والفريق إلى آفاق جديدة للمرة الثانية بالنسبة لطيران الإمارات، حيث رعت الناقلة النسخة 36 من كأس أميركا التي أقيمت في أوكلاند، بالإضافة إلى رعاية فريق طيران الإمارات نيوزيلندا في عام 2021. وجددت طيران الإمارات أخيراً حق التسمية مع الفريق الذي يحمل حالياً لقب كأس أميركا.

وباعتبارها شريكاً عالمياً وناقلاً رسمياً، ستستفيد طيران الإمارات من المواضع الاستراتيجية للعلامات التجارية، التي سيجري توسيعها لتشمل قرى السباق في سباقات القوارب التمهيدية لكأس أميركا في برشلونة وجدة، وسلسلة تشالنجر سيليكشن، بالإضافة إلى مباراة الكأس. وتشمل فرص إبراز علامة طيران الإمارات أيضاً قوارب المطاردة وقوارب الفعاليات، بالإضافة إلى المسرح الرسمي ومناطق توزيع الجوائز، وكذلك عبر قنوات البطولة بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي والرقمية والإعلامية والأحداث الحية وغيرها من المواد الرسمية، وأنشطة قرية السباق والضيافة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات في تصريح صحافي: «نفخر بتوسيع مشاركتنا في رياضة الإبحار الشراعي ذات المستوى العالمي من خلال رعاية بطولة كأس أميركا 37، والسباقات التمهيدية التي ستؤدي إلى المواجهة النهائية».

وقال غرانت دالتون، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس أميركا وفريق طيران الإمارات نيوزيلندا: «يسعدنا أن تكون طيران الإمارات شريكاً عالمياً وناقلاً رسمياً مرة أخرى لكأس أميركا في الدورة 37، وكذلك في إطار دفاعنا مرة أخرى عن اللقب. لقد واصلت الناقلة رعاية ودعم هذه الرياضة العالمية لسنوات عديدة، وعليه فإن مشاركتها مرة أخرى في هذا الحدث الأبرز في عالم الإبحار أمر طبيعي».

وستشهد بطولة كأس أمريكا 37 في عام 2024 تنافس جميع الفرق المشاركة، بما فيها فريق نيوزيلندا الذي ترعاه طيران الإمارات، بيخوت فئة AC75 America’s Cup. ويقام أول سباق تمهيدي للقوارب في فيلانوفا إي لا غيلترو في المدة من 14 إلى 17 الجاري، قبل أن تتوجه الفرق إلى جدة في السعودية، للمشاركة في السباق الثاني من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر.

وتقام أول سلسلة لسباقات التحدي في سبتمبر 2024، وتبدأ مباراة كأس أميركا الرئيسة في 12 أكتوبر 2024. وتقام جميع المباريات قبالة سواحل مدينة برشلونة الإسبانية. وتحدد سلسلة سباقات التحدي الفريق الفائز الذي سيواجه يخته فريق طيران الإمارات نيوزيلندا حامل اللقب، في مباراة كأس أمريكا 37.

• «طيران الإمارات» أعلنت في فترة سابقة تجديد الشراكة مع فريق نيوزيلندا لليخوت الشراعية حامل لقب الكأس.