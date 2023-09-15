برنامج مكثف للقوس والسهم استعداداً للبطولتين العربية والآسيوية

أعلنت اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للقوس والسهم وضع برنامج إعداد مكثف للاعبي ولاعبات المنتخب الذين تم اختيارهم للمشاركة في البطولتين العربية والآسيوية بالسعودية وتايلاند في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويتضمن البرنامج المقرر من مايكل بيرت مدرب المنتخب، تدريبات ذهنية وتكتيكية للاعبين واللاعبات في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص بالمنتخب المشارك في دورة الألعاب الآسيوية في الصين من 23 سبتمبر إلى 8 أكتوبر.

وأكد عادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار في الاختبارات الوطنية أخيراً، وغير المشاركين مع المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، سيتابعون تنفيذ برنامجهم الإعدادي مع أنديتهم إلى حين عودة المنتخب من المشاركة القارية.