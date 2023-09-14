«الإمارات للدراجات» يحقق المركز الثاني في المرحلة الـ 16 من «غراند تور»

حقق الدراج فين فيشر بلاك من فريق الإمارات للدراجات الهوائية أفضل نتائجه بأول سباق له في «غراند تور»، واحتل المركز الثاني في المرحلة 16 من فوليتا إسبانيا.

وانطلق الدراج البالغ من العمر 21 عاماً بعيداً عن مجموعة من كبار الدراجين في الكيلومترات الأخيرة ملاحقاً القائد الوحيد جوناس فينجيجارد (من فريق جامبو فيزما) الذي فاز بالمرحلة، واحتل المركز الثاني في التصنيف العام بعد أن عبر خط النهاية على الطريق الصاعد في المسار الممتد من لينكريس بلايا إلى بيجيس (120.1 كم).

كما أنهى خوان أيوسو من فريق الإمارات للدراجات الهوائية السباق في المركز الخامس بفارق دقيقة وثانية واحدة واحتل المركز الرابع في التصنيف العام.

وقال فان فيشر بلاك: «عندما قام خوان بهجومه كانت فكرتي أن أتقدم إلى الخط الأمامي وأدعم الفريق، وعندما نظرت ورائي لم أجد المجموعة، لذا أخبرني مدير الفريق أن انطلق وأحاول أن ألتحق. كانت نتيجة جيدة بالنسبة لي لكن الهدف الرئيس خلال الأيام المقبلة هو مساعدة الفريق من أجل التصنيف العام».

نتائج المرحلة الـ16

1- جوناس فينجيجارد (فريق جامبو فيزما) 2:38:23.

2- فين فيشر بلاك (فريق الإمارات) +43.

3- بريموز روجليك (فريق جامبو فيسما) +49.

التصنيف العام بعد المرحلة الـ16

1- سيب كوس (فريق جامبو فيزما) 57:18:10.

2- جوناس فينجيجارد (فريق جامبو فيزما) +29.

3- بريموز روجليك (فريق جامبو فيسما) +33.1.

4- خوان أيوسو (فريق الإمارات) +33.2.