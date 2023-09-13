شهد سداسية العين أمام الاستقلال.. حكم كوري يدير لقاء "الزعيم" وباختاكور

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطاقم تحكيم كوري جنوبي بقيادة كو هيونج جين مهمة إدارة مباراة العين ومستضيفه باختاكور الاوزبكي المقررة الثلاثاء المقبل الساعة 06:00 مساء على استاد ميلي ستاديوم بالعاصمة الأوزباكستانية طشقند ضمن الجولة الافتتاحية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسبق للحكم هيونج وأن أدار المواجهة التي خاضها العين في نسخة 2017 حين حقق وقتها فوزا تاريخياً على ضيفه الاستقلال الإيراني بنتيجة 6-1 في إياب دور الـ 16 من ذات البطولة ليحصد "البنفسج" بطاقة التأهل لثمن النهائي بعد ان كان خسر لقاء الذهاب بهدف نظيف.

ويعاون الحكم الكوري الجنوبي مواطنيه يون جاي يول "مساعد أول"، بارك سانغ جون "مساعد ثان" وتشاي سانغ هيوب "حكم رابع" وكيم جونغ هيوك "حكم فيديو". ومن المقرر أن تغادر بعثة العين الأحد المقبل إلى العاصمة الأوزبكية.