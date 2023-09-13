اتحاد كلباء ودبا الحصن إلى نصف نهائي كأس الصالات

فاز اتحاد كلباء على الحمرية 3-2، أول من أمس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد بكرة الصالات، وسجل لـ«النمور» علي خضير وحمد الزعابي وحمد البلوشي، بينما سجل هدفي الحمرية هاشم محمد وصبري جميل.

وفي مباراة ثانية، فاز دبا الحصن على مليحة بهدف نظيف سجله جلال الصيادي، ليتأهل الفائزان للدور نصف النهائي.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة الصالات عن مواعيد مباريات الدورين ربع ونصف النهائي التي ستُقام بنظام خروج المغلوب، حيث سيلعب السبت المقبل مليحة مع البطائح في ربع النهائي الأول، وسيتواجه الفائز منهما مع اتحاد كلباء في الدور نصف النهائي، بينما سيلعب الفائز من الحمرية وخورفكان مع دبا الحصن في نصف النهائي الثاني، وتُقام المباراتان يوم 21 سبتمبر الجاري، بينما سيُقام النهائي في 26 سبتمبر المقبل.

بدوره، قال كابتن فريق اتحاد كلباء للصالات أحمد سرحان لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع لتحقيق لقب البطولة، والفريق في السنوات الأخيرة تعود على النهائيات، وهدفنا المنافسة على كل البطولات، وأشكر إدارة النادي وكل اللاعبين للجهود التي بذلت في فترة الإعداد والمباريات لإخلاصهم وانضباطهم في التمارين وتضحياتهم لأجل الفريق، والعمل بروح الفريق الواحد».

أحمد سرحان:

• «كلباء اعتاد على النهائيات في السنوات الأخيرة».

• «مباريات الدورين ربع ونصف النهائي بنظام خروج المغلوب».