«الأبيض» يُطمئن جمهوره برباعية في مرمى كوستاريكا

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره منتخب كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة الودية الدولية التي جمعتهما أمس، على استاد ماكسمير في نادي زغرب في ختام المعسكر الخارجي للمنتخب في كرواتيا، ضمن تحضيراته لخوض منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

وقدّم «الأبيض» مباراة كبيرة أمام منتخب في المركز الـ46 عالمياً في آخر تصنيف لـ«الفيفا»، وطمان بهذا الفوز الكبير الجمهور الإماراتي، فيما سعى المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني باولو بينتو، من خلال التشكيلة التي دفع بها خلال المباراة إلى الاستفادة القصوى من هذه التجربة، من خلال إتاحة الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، خصوصاً العناصر الشابة والواعدة.

وشهدت التشكيلة الأساسية التي خاض بها المنتخب المباراة بعض التغييرات بالدفع بعناصر جديدة، فيما أبقى بينتو على بعض العناصر الأساسية على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، أبرزهم هداف المنتخب علي مبخوت.

وظهر المنتخب في هذه المباراة بشخصية مختلفة تماماً عن مبارياته التي خاضها في الفترة الماضية، وبدأ الخطوط مترابطة إلى جانب التحول السريع من الهجوم إلى الدفاع.

وتعد هذه المباراة الأولى للمنتخب في عهد المدرب البرتغالي باولو بينتو.

وأنهى المنتخب الذي بدا الأفضل سيطرة وتنظيماً في الملعب، الشوط الأول من المباراة متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة، فيما شهد الشوط الثاني تسجيل الهدف الرابع، وشهد كذلك تسجيل منتخب كوستاريكا هدفه الوحيد.

وترجم المنتخب أفضليته في المباراة في الشوط الأول بتسجيل هدف السبق بعد مرور 16 دقيقة عن طريق اللاعب يحيى الغساني، وجاء الهدف الثاني عن طريق كايو كانيدو (24) من هجمة منظمة وسلسلة من التمريرات الناجحة بين لاعبي «الأبيض»، وقبل انتهاء الشوط الأول سجل علي سالمين هدفاً من مسافة بعيدة (39). وواصل «الأبيض» مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع عن طريق يحيى الغساني (53) قبل أن يقلص منتخب كوستاريكا الفارق بتسجيله هدفاً عن طريق خوليو كاسكانت (64).

وخاض المنتخب المباراة بتشكيلة ضمت الحارس خالد عيسى وخليفة الحمادي وخالد الهاشمي، وخالد الظنحاني وعبدالله إدريس وعلي سالمين، ويحيى نادر وفابيو دي ليما، ويحيى الغساني وعلي صالح، وكايو كانيدو.