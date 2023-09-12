«يو إيه إم» الأقوى في بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب

اختتمت منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للشباب التي أقيمت في صالة 321 سبورتس الحديريات في أبوظبي على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 513 لاعباً ولاعبة من 49 نادياً على مستوى الدولة وسط حضور جماهيري مميز.

حضر اليوم الختامي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، والشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، ورئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عبدالله سعيد النيادي، وسفير تايلاند لدى الدولة سورايوت شاسومبات، إلى جانب المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ طارق محمد المهيري، وعضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة علي خوري، ومن مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري وناصر الزعابي.

وأسفرت نتائج اليوم النهائي عن صدارة نادي «يو إيه إم» (UAM) للترتيب العام لبطولة الإمارات للشباب بمجموع 19 ميدالية بواقع (14 ميدالية ذهبية، ثلاث فضيات، برونزيتين)، وحل بالمرتبة الثانية «تايجر كيك بوكسينج» بمجموع 19 ميدالية (خمس ذهبيات، ثماني فضيات، ست برونزيات)، فيما جاء ثالثاً «ذا فورس سبورتس» بمجموع 18 ميدالية (خمس ذهبيات، خمس فضيات، ثماني برونزيات)، ووقف بالمركز الرابع «جيم نيشن» بـ13 ميدالية (أربع ذهبيات، فضيتان، سبع برونزيات)، وحل بالمركز الخامس «راك جيم» بـ14 ميدالية (ثلاث ذهبيات، أربع فضيات، سبع برونزيات).