«الإمارات القابضة» يضم 3 نجمات في الدراجات

أعلن فريق الإمارات القابضة لسيدات الدراجات، انضمام ثلاث بطلات إلى الفريق، استعداداً للمشاركة في سباقات وطوافات موسم 2024، إذ وقّع الفريق عقدين جديدين مع كل من تيريزا نيومانوفا ودومينيكا فلودارشيك، اللتين ستنضمان إلى الفريق المحترف، بالإضافة إلى عقد مع اللاعبة الشّابة فيدريكا فينتوريللي، التي ستنضمّ إلى الفريق القاري للناشئات.

وتعتبر تيريزا نيومانوفا، دراجة متميزة من التشيك، ولدت في التاسع من أغسطس 1998، وتستطيع من خلال خبرتها دعم لاعبات فريق الإمارات القابضة وذلك بفضل سجلها الحافل، بما في ذلك البطولات الوطنية المتعددة، واعتلاؤها منصّات بارزة في السباقات الشهيرة، كطواف سويسرا وسباق فويلتا بورجوس للسيدات. أمّا اللاعبة الثانية في الفريق المحترف فهي دومينيكا فلودارشيك، من بولندا، التي ولدت في 27 يناير 2001.

وتعد دومينيكا نجمة كبيرة في عالم ركوب الدراجات رغم صغر سنها، حيث حققت بالفعل انتصارات متعددة، واعتلت الكثير من منصات التتويج، كطواف جيرو دي توسكانا للسيدات، وفوزها في تحدي واترسلي للسيدات، ما أظهر موهبتها وأكسبها مكانة ثابتة كرياضية محترفة.

وتنضم إلى الفريق القارّي التابع لفريق الإمارات القابضة فيدريكا فينتوريللي، بطلة العالم للناشئين، الفائزة بكأس السباق الفردي التابع للاتحاد الدولي للدراجات، إن إنجازات فيدريكا في فئة الناشئين، بما في ذلك الميداليات الذهبية والفضية في البطولات المختلفة، تعد شهادة على قدراتها الاستثنائية وموهبتها في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، حيث يسهم ضمّها إلى الفريق القاري في ترسيخ التزام فريق الإمارات القابضة ADQ برعاية المواهب الشابة، وتكوين فريق تنافسي ناشئ، ثم محترف على المدى الطويل.