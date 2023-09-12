ثلاثي الوصل يحصد جوائز رابطة المحترفين للأفضل في أغسطس

أعلنت رابطة المحترفين، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لأغسطس، في دوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت تفوقاً لثلاثي نادي الوصل بعد حصول علي صالح على جائزة أفضل لاعب، وخالد السناني على جائزة أفضل حارس مرمى، وميلوش ميلوييفيتش على جائزة أفضل مدرب.

وجاء تفوق الثلاثي بعد مشاركة كبيرة من الجماهير، حيث يتم اختيار النتائج النهائية بناء على التصويت عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الخاص برابطة المحترفين الإماراتية، عبر الهواتف الذكية.

وتفوق علي صالح بعدما أسهم في قيادة الوصل لتحقيق الفوز في أول مباراتين على الإمارات والشارقة، فسجل هدف الفوز أمام الإمارات، وصنع هدفاً أمام الشارقة، كما تسبب في ركلة جزاء في تلك المواجهة، ليحصل على أعلى الأصوات أمام حارب سهيل لاعب شباب الأهلي، ويوسف نياكاتي لاعب بني ياس، وكيفن أجودلو لاعب النصر وليوناردو سباداسيو لاعب اتحاد كلباء.

أما خالد السناني فنال جائزة أفضل حارس مرمى، وهو الذي خرج بشباك نظيفة أمام الإمارات، وتصدى لركلة جزاء أمام الشارقة، ليكسب أعلى الأصوات أمام إبراهيم عيسى من البطائح، وماجد ناصر من شباب الأهلي.

وأسهم تألق الوصل في بداية المشوار في نيل ميلوش ميلوييفيتش، جائزة أفضل مدرب في أول ظهور له في دوري أدنوك للمحترفين، متقدماً بفارق الأصوات عن ألفريد شرودر مدرب العين، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وجميع هؤلاء المدربين حققوا الفوز في أول جولتين.