فريق سيدات «أبوظبي الرياضي» يبدأ استعداداته للموسم الجديد

أعلن فريق سيدات نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم انطلاق تدريباته في منطقة المشرف استعداداً للموسم الجديد. وأكدت مدربة الفريق

سارة حسنين، أهمية مرحلة البرنامج الإعدادي المقرر، لتعزيز جاهزية اللاعبات لموسم المنافسات، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة النادي، ومتابعة عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي محسن محفوظ.

وقالت في تصريح صحافي: «الإنجازات التي حققها النادي الموسم الماضي في مسابقة دوري الأولى تمثل دافعاً قوياً لنا، ونشكر لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة على جهودها الكبيرة لتطوير كرة القدم النسائية في الدولة، وتنظيم المسابقات». وأوضحت أن فرق الناشئات بالنادي تحت ثماني سنوات و17 سنة، بدأت مرحلة التدريبات أيضاً، بإشراف كوادر متخصصة، استعداداً للبطولات المقررة.