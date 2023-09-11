مصير غامض للنجم السوري خريبــين مع الوحدة

سيد مصطفى À دبي

أُثير كثير من الجدل حول مستقبل مهاجم فريق الوحدة السوري، عمر خريبين، بعد حالة الغضب التي انتابت مدرب «العنابي» الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، وكل محبي الفريق خلال مباراة ذهاب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الإمارات، عندما احتفل خريبين بهدفه بطريقة تثير كثيراً من التساؤلات بأن وضع سبابته على شفتيه (تعني التزام الصمت)، وأشار نحو مدرجات الوحدة.

فمنذ تلك الواقعة التي جرت تفاصيلها في 30 أغسطس الماضي، والحديث لم يتوقف عن مستقبل اللاعب مع النادي، فكان القرار الأول لـ«أصحاب السعادة»، استبعاد خريبين من حساباتهم الفنية، والتدرب مع الفريق الرديف.

وتردد أن هناك صفقة تبادلية في طريقها للإتمام بين الوحدة والشارقة، بانتقال اللاعب السوري إلى قلعة «الملك» مقابل البرازيلي كايو لوكاس، ولكن تفاصيل الصفقة ظلت داخل الغرف المغلقة حتى الآن دون أن تكشف عن أي جديد.

وبدا الوحدة أكثر مرونة مع عمر خريبين، بعد انتقال البرازيلي بيدرو إلى التعاون السعودي، وعدم اكتمال صفقة انتقال لاعب الهلال السعودي، موسى ماريغا، إذ ظهرت بوادر للتدخل لتقريب وجهات النظر بين اللاعب السوري ومدربه الجنوب إفريقي موسيماني من جهة وبين الجماهير الرافضة لاستمرار خريبين بقميص «العنابي» من جهة أخرى.

ومجدداً ظهرت رغبة لدى النادي الأهلي المصري، للتعاقد مع مهاجم الوحدة، إذ زعمت تقارير إعلامية في مصر أن توجه إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع خريبين جاء بعد مشاورة مع موسيماني، الذي امتدح عطاءات ومستوى اللاعب، ليظل مستقبل اللاعب غامضاً حتى الآن مع بقاء 10 أيام فقط على غلق باب الانتقالات الصيفية للدوري.

من جانبه، يرى المحلل الكروي، خالد عبيد، أنه «من الأفضل لمصلحة الوحدة واللاعب أن ينفصلا بعد المشكلة التي حدثت في مباراة الإمارات».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «التصرف الذي صدر عن اللاعب وردت فعله بعد مباراة الإمارات توحي بأن هناك مشكلة يعانيها داخل أروقة النادي، ومن الأفضل كلاعب محترف أن يرحل عن النادي إلى أي جهة أخرى، لأن استمراريته ستشكل ضغوطاً كبيرة عليه وعلى النادي من قبل الجماهير، بعد أن أظهرت ردت فعل غاضبة لتصرف اللاعب».

وأضاف: «مهما كانت حاجة الوحدة لمهاجمه السوري خريبين، بعد رحيل المهاجم البرازيلي جواو بيدرو، فمن الأفضل لمصلحته استقرار غرفة خلع الملابس عدم استمرار خريبين، لأن وجود مشكلة لزميل بينهم ستنعكس بلا شك بالسلب على المجموعة، فالوحدة بخبراته الإدارية الكبيرة قادر على جلب صفقات تفوق مستوى عمر خريبين بكثير».

• 10 أيام فقط متبقية على غلق باب الانتقالات الصيفية.