بلاسيوس وجوناتاس يحرجان شرودر في ودية العين والمحرق

تسبب تألق ثنائي فريق العين، الأرجنتيني ماتياس بلاسيوس والبرازيلي جوناتاس دي سانتوس خلال ودية المحرق البحريني مساء أول من أمس في إحراج المدرب الهولندي الفريد شرودر بعد أن قادا «الزعيم» للفوز بنتيجة اللقاء 3-1 نظراً لأن الأخير كان قد استبعد اللاعبين من حساباته في مباريات الفريق الأول التي خاضها في دوري أدنوك وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليشاهداها بذلك من المدرجات.

واكتنف الغموض مصير استمرار الثنائي مع «البنفسجي» بعد استبعادهم من جانب المدرب في كلا المسابقتين، على الرغم من مشاركاتهم المستمرة مع الفريق في الموسم الماضي، بينما غادر المدافع رفائيل بيريرا صفوف الفريق على سبيل الإعارة إلى خورفكان وحجز مقعده أساسياً في تشكيلة «النسور».

ومثلت مواجهة المحرق البحريني فرصة للثنائي لتقديم نفسيهما للمدرب بشكل أفضل، وهو ما نجحا فيه، إذ سجل جوناتاس دي سانتوس الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة الرابعة بعد مجهود بدني ومهاري انفرد على إثره بحارس مرمى الضيوف وسدد الكرة بقدمه اليمنى في الزاوية الضيقة.

وبدوره، برهن الأرجنتيني بلاسيوس على قدراته بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 38 بطريقة مهارية، إذ استلم الكرة العرضية بقدمه اليمنى وسددها مباشرة باليسرى، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 71 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويملك العين خيارات متعددة في خانة الثنائي بعد تعاقد الفريق مع الدولي البارغوياني اليخاندرو كاكو والروماني عمير اتزيلي، كما أن خروجهما من القائمة الآسيوية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا قلصت من حظوظ ظهورهم مع الفريق الأول بصورة أكبر.

من جهة أخرى، أجرى الفريق حصة تدريبية صباح أمس على استاد خليفة بن زايد بقيادة المدرب الفريد شرودر وحضور اللاعبين الذين شاركوا في ودية المحرق البحريني، ودأب المدرب على إقامة تدريبات استشفائية في اليوم التالي من صباح المباريات من أجل رفع المخزون اللياقي للاعبين.

وستتواصل التدريبات بصورة يومية لحين موعد مواجهة البطائح يوم الخميس المقبل ضمن إياب الدور الأول من كأس رابطة المحترفين «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

يذكر أن «الزعيم» كان قد فاز ذهاباً بخماسية نظيفة.