منتخب الدرّاجات يبدأ منافسات طواف صلالة اليوم

وصلت أول من أمس، بعثة منتخب الدرّاجات إلى سلطنة عُمان، للمشاركة في طواف صلالة الثالث للدرّاجات الهوائية، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى 13 سبتمبر، بمشاركة 78 لاعباً من 13 فريقاً على مدار أربع مراحل بمجموع ما يقارب من 500 كيلومتر.

ويأمل شباب الإمارات خلال البطولة الحفاظ على لقب الطواف الذي توّج به العام الماضي.

وتم إدراج طواف صلالة في روزنامة الاتحاد الدولي، وهي المحطة الأخيرة للإعداد قبل دورة الألعاب الآسيوية، ويشارك المنتخب ببعثة تضم يوسف ميرزا مديراً فنياً، إضافة إلى الدرّاجين: أحمد المنصوري، سيف الكعبي، جابر المنصوري، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، وعبدالرحمن البلوشي، وميكانيكي درّاجات ومدلك المنتخب.

وأكد مدرب المنتخب ورئيس البعثة، يوسف ميرزا، استعداد اللاعبين للمشاركة في الطواف، الذي يأتي دائماً في بداية الموسم الرياضي، إذ واصل اللاعبون تدريباتهم بعد المشاركات المكثفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي كان يبحث فيها اللاعبون عن الإنجازات القارية والعالمية، بعد المشاركة في بطولات آسيا للمضمار والطريق، وأيضاً بطولة العالم للدرّاجات في غلاسكو.

وقال يوسف ميرزا لـ«الإمارات اليوم»: «إن اعتماد وتسجيل طواف صلالة في روزنامة الاتحاد الدولي للدرّاجات الهوائية، يعطي الطواف زخماً كبيراً من حيث حرص الدرّاجين والمنتخبات العربية والأجنبية على المشاركة فيه، ما يضمن تطوره بشكل كبير خلال هذا العام أو الأعوام المقبلة، خصوصاً أن طبيعة صلالة ومسار الطواف يشكل عاملاً رئيساً في نجاح أي طواف وهو ما يتوافر هنا في عُمان».

من جهة أخرى، يشارك في الطواف من الإمارات فريقان وهما: شباب الأهلي وفريق الوثبة للدرّاجات، ما يضمن عملاً جماعياً بوجود ثلاثة فرق من الإمارات، ما يزيد من فرصة المنتخب للحصول على مراكز متقدمة.