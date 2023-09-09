الأبيض الأولمبي يواصل تحضيراته للهند.. وكسر في كف المنهالي

يواصل المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته على الملعب الفرعي لمجمع داليان الرياضي، استعداداً لمباراته المقبلة أمام الهند الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والأخيرة للمجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وكان الأبيض الأولمبي قد تعادل سلباً في مباراة الجولة الأولى أمام الصين. من جهته، قال مدير المنتخب جمال بوهندي في تصريحات صحافية: «نتمنّى الشفاء العاجل لحارس المنتخب الوطني الفذّ راكان وليد المنهالي، الذي تعرض لكسر في كف يده خلال أحداث شوط المباراة الأول بعد التدخل القوي من جانب لاعب منتخب الصين، ونُشيد بتألق الحارس البديل حمد المقبالي الذي ظهر بمستوى جيد، وقدم دليلاً على جاهزية جميع اللاعبين». وأضاف بوهندي: «قدمنا أداءً جيداً خلال مواجهة المنتخب الصيني، وسنحت لنا فرص جيدة للتسجيل خلال شوطي المباراة، ولكن لم نوفق في ترجمتها إلى أهداف، ويعمل الجهاز الفني حالياً على هذا الجانب، خصوصاً أن مباراتنا المقبلة ستكون الحاسمة ولا بديل فيها إلا الفوز». وأضاف مدير المنتخب: «انسحاب جزر المالديف أعطانا خمسة أيام للتحضير لمباراة الهند، وهي فترة جيدة بكل تأكيد لمعالجة إهدار الفرص التهديفية، وفي الوقت نفسه ننتظر نتيجة المنتخبين الهندي والصيني يوم السبت المقبل، لتحديد وتوجيه اللاعبين بما هو مطلوب في مباراتنا المقبلة».