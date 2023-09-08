اتحاد الشطرنج يعتمد المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية

اعتمد الجهاز الفني لاتحاد الشطرنج، المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية حتى نهاية العام الجاري، من بينهما مشاركة المنتخب الوطني، في بطولة العالم للناشئين، والتي ستقام في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الفترة من 14 حتى 27 أكتوبر المقبل، وستكون المشاركة في فئات تحت 8 و10 و12 سنة، والمشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 14 و16 و18 سنة والتي ستقام في إيطاليا خلال الفترة من 12-25 نوفمبر المقبل.

كما اعتمد الجهاز مشاركة المنتخب في بطولة الأمم الآسيوية في الرياض خلال الفترة من 3-11 ديسمبر المقبل، وبطولة الخليج للشطرنج السريع بالكويت يومي 1-2 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجهاز الفني للاتحاد برئاسة سلطان علي الطاهر وحضور رئيس لجنة المنتخبات سعود المرزوقي، ورئيس لجنة الحكام فيصل محمد الحمادي ورئيس لجنة نشر الشطرنج في المدارس عبدالله المازمي، ورئيس لجنة الأحداث والفعاليات عائشة عيسى الزرعوني، وعضو لجنة الأحداث والفعاليات إيمان العارف.

ومن أبرز قرارات اتحاد الشطرنج خلال الاجتماع، اعتماد اللائحة النهائية لبطولة الإمارات للرجال والسيدات والشباب والشابات، والتي ستقام في نادي دبي للشطرنج خلال الفترة من 15-20 سبتمبر الجاري، وتنظيم دورة تأهيل للحكام في 28 سبتمبر إلى الثاني من أكتوبر المقبل في دبي.