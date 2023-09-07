«الرابطة» تعتمد مواعيد الجولة الثالثة للدوري

اعتمدت رابطة المحترفين مواعيد الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، على أن تنطلق يوم السبت 23 الجاري، بإقامة ثلاث مباريات يستضيف فيها النصر الشارقة الساعة 17:20، بينما يحل الجزيرة ضيفاً على كلباء الساعة 17:20، في حين يستضيف خورفكان فريق الإمارات الساعة 20:00، وبالتوقيت نفسه يحل عجمان ضيفاً على العين.

أما في اليوم الثاني (الأحد 24 الجاري) فيحل شباب الأهلي ضيفاً على البطائح الساعة 17:20، ويستضيف الوحدة حتا الساعة 17:20، ويحل بني ياس ضيفاً على الوصل الساعة 20:00 في ختام مباريات الجولة.