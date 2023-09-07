الإمارات تفوز بـ 3 مقاعد في الاتحاد الآسيوي للرماية

حصل اتحاد الإمارات للرماية على ثلاثة مناصب في التشكيل الجديد للاتحاد الآسيوي، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد القاري بالكويت.

تمثلت المقاعد الثلاثة في فوز حسن الشحي بعضوية اللجنة التنفيذية، وهند الحوسني بعضوية لجنة التخطيط والتطوير، وطلال هندي بعضوية لجنة الدستور (النظام الأساسي).

ووجه الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للرماية، التهنئة لممثلي الاتحاد لفوزهم بهذه المناصب القارية الذين أعربوا عن سعادتهم باختيارهم لهذه المناصب المهمة بالاتحاد الآسيوي، وتشرفهم بتمثيل الإمارات في هذا المحفل القاري.