اتحاد الهوكي يفتتح موسمه الجديد بدورة مدربين

افتتح اتحاد الهوكي موسمه الجديد 2023–2024 بتنظيم دورة تأهيلية تأسيسية لمدربي الهوكي الخماسي بحضور 94 مدرباً ومدربة، واستمرت أربعة أيام بالمدرسة الأميركية للإبداع العلمي بالشارقة. وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية أحمد السويدي، إنه سعيد بالحضور الكبير، مؤكداً في تصريح صحافي أن الإقبال مؤشر جيد إلى أن المجتمع الإماراتي مهتم بأن يكون لرياضة الهوكي مكانة متميزة في القريب العاجل.

وقال المدير الفني للاتحاد أسامة حسني، إن الاتحاد لديه خطة عمل وخارطة طريق تستهدف نشر رياضة الهوكي، لتكوين قاعدة من المدربين القادرين على إعداد لاعبين ولاعبات متميزين في الهوكي من المراحل العمرية المختلفة.