«كليفلاند كلينك أبوظبي» يستضيف برنامجاً جراحياً لـ «الابتسامة» الخيرية

يستضيف مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري، البرنامج الجراحي قصير الأمد الـ10، لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية «أوبريشن سمايل» لعلاج حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، في محطة بارزة ضمن شراكة مع المستشفى بدأت عام 2017، تتزامن مع احتفاء المؤسسة الخيرية بمرور 15 عاماً على تأسيسها عام 2011.

وكان كليفلاند كلينك أبوظبي أول مستشفى يتعاون مع المؤسسة، وقد شهدت البرامج التي استضافها خضوع أكثر من 400 مريض للفحص، وإجراء جراحات لعلاج هذه الحالات لـ140 مريضاً.

وإلى جانب الجراحة، وفّرت البرامج السابقة رعاية شاملة للمرضى الذين يعانون حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي، شملت رعاية الأسنان، والدعم الغذائي، ودعم النطق واللغة، والدعم النفسي والاجتماعي، مع إحالة بعض المرضى إلى اختصاصيين آخرين عند الحاجة.

وسيعمل المتطوعون الطبيون المشاركون في البرنامج، والقادمون من مستشفيات من مختلف أنحاء الدولة، بموجب تراخيص طبية مؤقتة معتمدة من دائرة الصحة في أبوظبي.

وقال رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في كليفلاند كلينك أبوظبي، الدكتور مهدي عبداللطيف شكوكاني، إن هذه المحطة تمثل امتداداً للرعاية الرحيمة التي تضع المريض في المقام الأول لتتجاوز جدران المستشفى.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، موراج كرومي هوك، أنه «في كل عام، يفتح المستشفى أبوابه لمؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية ومرضاها، وخلال (عام الأسرة)، تجد المؤسسة أن مساهمات كليفلاند كلينك أبوظبي لا تقتصر على تغيير حياة مرضى مؤسسة عملية الابتسامة فحسب، بل حياة أسرهم أيضاً».

ويتزامن برنامج أكتوبر مع «عام الأسرة 2026» في الدولة، وانسجاماً مع شعاره «نماء وانتماء» ستواصل مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية وكليفلاند كلينك أبوظبي العمل معاً لدعم المرضى الذين يعانون حالات الشفة الأرنبية والشق الحلقي والأسر التي تتولى رعايتهم.