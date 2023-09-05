القمزي يحصد لقب الجولة الثانية في بطولة العالم لزوارق الفورمولا2

حصد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي أقيمت مساء الأحد في مدينة سان نازارو الإيطالية، وذلك بفوز زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي بلقب السباق الرئيس، وسط مشاركة قوية من 17 زورقاً، وعبر إحدى أصعب المراحل للبطولة في حين حل منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 في المركز السابع.

وكان السباق قد شهد منذ الدورة الأولى تصدر راشد القمزي المنافسة، ولكن اصطدام زورق 7 بقيادة ماتيلدا وايبيرج بإحدى البوابات الهوائية تسبب في إعادة الانطلاقة والسباق مجدداً، ومع إعادة الانطلاقة يتفوق زورق أبوظبي 35 مجدداً في تصدر السباق منذ الدورة الأولى مع ملاحقة من السويدي دانيال سيجينارك على زورق 54، وكان القمزي قد حقق في وقت سابق في الجولة نفسها الزمن الأفضل، مستفيداً من ذلك بتصدر السباق الرئيس منذ البداية، وينجح راشد القمزي في البقاء في الصدارة طوال الدورات الـ37 للسباق، لينهي هذه الجولة في المركز الأول والصدارة، وحل في المركز الثاني زورق 54 للسويدي دانيال سيجينمارك، وثالثاً زورق 74 بقيادة جاكومو ساكي من موناكو، فيما حل منصور المنصوري على زورق أبوظبي الـ36 في المركز السابع من خلال السباق. وأنهى راشد القمزي السباق في 30 دقيقة و53 ثانية، بالإضافة إلى أنه حقق أفضل دورة في السباق على المسار الذي بلغ طوله 1600 متر، في 44.625 ثانية.

واستمر تصدر زورق أبوظبي 35 الترتيب العام للبطولة حالياً برصيد 40 نقطة مع نهاية المرحلة الثانية من المنافسة، وتنتقل المنافسة إلى ثالث جولات البطولة في البرتغال في الـ16 والـ17 من سبتمبر الجاري، في حين يحل ثانياً في الترتيب العام زورق جاكومو ساكي برصيد 24 نقطة، وهو أقرب وأقوى المنافسين حالياً لراشد القمزي.