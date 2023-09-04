محمد قاسم: طموح «يونايتد إف سي» الصعود إلى المحترفين

تأهل فريق يونايتد إف سي إلى التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى المؤهلة إلى بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2023-2024 وذلك بعد فوزه على فريق غلف يونايتد بضربات الجزاء الترجيحية (4–3) في مباراة فاصلة أقيمت على ملعب نادي شباب الأهلي بالعوير.

وسيواجه فريق يونايتد إف سي في التصفيات فريق سيتي، علماً أن التصفيات ستُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث يتأهل فريقان إلى دور الـ16 من بطولة كأس رئيس الدولة وينضمان إلى الفرق الـ14 من الأندية المحترفة، وستنطلق التصفيات اعتباراً من 14 أكتوبر المقبل.

وأكد مدير الفريق يونايتد إف سي محمد قاسم أن الفريق استعد بشكل جيد من خلال معسكر تدريبي خارج الدولة في مولدافيا، وخاض خلاله مباريات ودية، ويتطلع للحضور بشكل قوي في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى. وبخصوص مباراته الفاصلة مع غلف يونايتد، وقال لاعب الأبيض الإماراتي وشباب الأهلي السابق لـ«الإمارات اليوم»: «كانت مباراة قوية ومهمة وصعبة كونها بنظام خروج المغلوب، إضافة إلى المناخ الحار، ولكن اللاعبين كانوا في يومهم، ونحن نثمن جهودهم ونشكرهم على الجهود التي بذلوها طوال الأشواط الأربعة، وسعيد لأننا كنا المبادرين بتسجيل الأهداف، وهذا الفوز سيدخلنا الدوري ونحن بمعنويات عالية في دوري طويل وصعب وقوي، ويتمتع بجاهزية عالية للفرق المشاركة».

وتابع: «طموحنا الأساسي بناء فريق قوي يسهم في ظهور فني مميز، وإذا ما أتيحت لنا فرصة المنافسة على الصعود فسنعمل على استثمارها بشكل جيد وفي الوقت نفسه فإننا نفكر في أن الموسم الحالي سيكون بمثابة استعداد لثاني موسم لنا في دوري الدرجة الأولى، والذي نتطلع أن يقودنا إلى المحترفين».