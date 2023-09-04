3 أهداف لمدرب المنتخب في معسكر كرواتيا

دشن منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم أمس، معسكره الخارجي الذي يستمر حتى 13 الجاري بمدينة زغرب الكرواتية، وتخلله مباراة ودية يوم 12 الجاري أمام منتخب كوستاريكا، ضمن تحضيراته لنهائيات كأس آسيا المقررة في قطر يناير المقبل، والمشاركة في الدور الثاني ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس، علماً أن هذا المعسكر يعد الثاني للمنتخب في عهد مدربه الجديد البرتغالي باولو بينتو، بعد المعسكر الأول الذي أقيم في النمسا خلال الفترة من 28 يوليو حتى 10 أغسطس الماضيين.

وتبرز ثلاثة أهداف لمدرب المنتخب البرتغالي باولو بينتو، من خلال هذا المعسكر تتمثل في الاستقرار على العناصر الأساسية، وترسيخ فكره التدريبي بشكل أكبر على أرض الواقع بجانب التعرف أكثر إلى لاعبي المنتخب للوقوف بشكل عام على مستويات العناصر الـ27 الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة، وتضم عناصر جديدة لأول مرة، هم: حازم محمد ومحمد عبدالله العطاس ومبارك أحمد مبارك.

من جانبه، أكد المدرب الوطني الدكتور عبدالله مسفر، الذي سبق له قيادة المنتخب أن هذا المعسكر يدخل ضمن خطط الجهاز الفني للتجهيز للمرحلة القادمة كون المدرب يسعى لتحقيق نتائج جيدة مع المنتخب في المباريات القادمة خلال الظهور المرتقب في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، معتبراً أن أهداف هذا المعسكر مختلفة عن السابق الذي أقيم في النمسا وتمكن من خلاله المدرب من التعرف إلى اللاعبين عن قرب، مشدداً على أن بينتو يعول على هذا المعسكر في نقل خططه وفكره التدريبي إلى اللاعبين حتى يقوموا بتنفيذه خلال المباريات القادمة للمنتخب.

وقال مسفر، مدرب فريق الظفرة حالياً، لـ«الإمارات اليوم»: «لاعبو المنتخب يدخلون بعد انتهاء هذا المعسكر في مباريات الدوري مجدداً، لذلك تأتي أهمية هذا المعسكر».

وأضاف مسفر «المدرب سبق أن تعرف إلى اللاعبين عن قرب خلال المعسكر السابق، بالإضافة إلى أنه شاهدهم خلال مباريات الدوري، ومن المؤكد أنه شاهد لاعبي المنتخب خلال المباريات السابقة للمنتخب، لذلك فإن المدرب أصبحت لديه فكرة معقولة عن اللاعبين، وبإمكانه اختيار اللاعبين الأساسيين الذين يمكن أن يطبقوا أسلوبه وأفكاره على أرض الواقع».