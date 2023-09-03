12 خيلاً تشارك في سباقي «الوثبة ستاليونز» بإيطاليا

يشهد مضمار «كابريللي ليفورنو»، بإيطاليا اليوم، مشاركة 12 خيلاً في سباقي كأس «الوثبة ستاليونز»، للخيول العربية الأصيلة. ويتصدر «إليدور» بقيادة إس آر سايو، و«إلدا» بقيادة الفارس إم مونتريسو، ترشيحات كأس «الوثبة ستاليونز» الأول، على لقب جائزة تيرينو للخيول عمر ثلاث سنوات، بمشاركة ستة خيول لمسافة 1500 متر، والبالغة جائزته 5500 يورو. وتشارك في سباق كأس «الوثبة ستاليونز» الثاني، على لقب «جائزة ليفورنو»، ستة خيول في عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1500 متر، وتتنافس على الجائزة 5500 يورو. ومن أبرز المرشحين «ديامانتد اتركسنتا»، بقيادة آر إس سايو، وغريمه «دوماس» بقيادة إم مونتريسو و«دافني باي نينا» بقيادة ميك كولومبو.