«ثنائية» لخيول الإمارات في تحدي «البريدرز» بفرنسا

خطفت خيول الإمارات العائدة للمالك هلال العلوي، بإشراف المدرب توماس دوميللو، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، الأضواء بثنائية خلال فعاليات تحدي البريدرز للخيول العربية الأصيلة الفرنسية، الذي أقيم بمضمار لا تست دو بوش الفرنسي أول من أمس بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

واستهل ثنائية خيول هلال العلوي، المهر «نو ريبلاي الموري»، عندما انتزع لقب «تحدي مربي الخيول العربية الأصيلة الفرنسية للأمهار» في سن ثلاث سنوات، للفئة الثانية لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 45 ألف يورو، متفوقاً على المرشحين البارزين في السباق. وضمن نفس فئة السباق لكن للمهرات، جاء الفوز الثاني لخيول الإمارات من خلال المهرة «أفريكا دو مونلو».