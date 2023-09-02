حارب الحمادي تحدى «الإصابة» وتُوج بذهبية العالم في الجوجيتسو

شهدت بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت أخيراً في كازاخستان العديد من القصص البطولية لنجوم المنتخب الذي نجح في الحفاظ على لقبه العالمي في هذه البطولة الكبرى، وكان بينهم نجم المنتخب ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس حارب الحمادي، الذي قدم نموذجاً في تحدي الصعاب حتى الوصول إلى منصة التتويج العالمية، حيث نال الميدالية الذهبية لوزن 55 كلغ عن فئة أقل من 16 سنة، وأسهم كبقية لاعبي ولاعبات المنتخب في حفاظ الإمارات على اللقب العالمي للعام الثاني على التوالي.

وكشف حارب لـ«الإمارات اليوم» أنه كان يعاني الإصابة خلال المنافسات، لكن بسبب قربه من نيل الذهب لم يشأ التخلي عن حلمه، وأخفى الإصابة عن مدربه، وتمكن في النهاية من تحقيق إنجاز عالمي كبير. وقال: «كنت أعاني الإصابة ولكني في الوقت نفسه كنت أعلم أني قريب من تحقيق حلم حياتي برفع علم الإمارات عالياً في منصات التتويج والفوز بالذهبية، ولذلك دخلت المنافسات بروح التحدي، وتمكنت بفضل الله من ذلك رغم جدول المباريات القوية الذي وضعني أمام لاعبين أقوياء جداً، بينهم لاعب من كازاخستان كان يلعب على أرضه وبين جمهوره». وقال الحمادي إنه من عائلة رياضية معروفة، ووالده هو الحكم الدولي السابق عبدالواحد خاطر الحمادي، الذي يدعمه باستمرار بالنصائح والتوجيهات.

بدوره بارك رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد العويس، الإنجاز العالمي للمنتخب، وقال إنهم سعداء بأن ثلاثة من لاعبي النادي حققوا ميداليات مع المنتخب، وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الجهود التي تبذل بإشراف المدير الفني في النادي إبراهيم الحوسني تبشر باستكشاف أبطال جدد».

• الحمادي ينحدر من عائلة رياضية، ووالده هو الحكم الدولي السابق عبدالواحد خاطر الحمادي.