«أبوظبي» يبحث عن أفضل زمن في مونديال «زوارق الفورمولا 2»

ينطلق فريق أبوظبي للزوارق السريعة اليوم، في مهمة إحراز أفضل زمن، ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي تقام في مدينة سان نازارو في إيطاليا، بمشاركة 17 زورقاً في هذه الجولة، ويسعى فريق أبوظبي لبسط سيطرته ومواصلة الصدارة للترتيب العام للبطولة.

ويدخل زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي هذه الجولة منتعشاً بإنجاز الصدارة، بعد أن أحرز المركز الأول في الجولة الماضية في ليتوانيا، وتصدر الترتيب العام بـ20 نقطة، في حين يطمح منصور المنصوري إلى تعويض حادث الانقلاب الذي تعرض له في تلك الجولة، وخروجه من السباق بعد أن كان في المركز الثالث.

وكانت الجولة الماضية وعبر سباق أفضل زمن قد شهدت حلول راشد القمزي في المركز الرابع، ومنصور المنصوري سادساً، واستطاع القمزي التعويض لاحقاً في السباق الرئيس، والتقدم للأمام في حين حقق أفضل زمن في الجولة الماضية المتسابق ستيفان أرناد الذي يشارك للمرة الأولى في هذه البطولة، وحقق زمناً قدره 48.88 ثانية على مسار كلابيديا في ليتوانيا.

وتنطلق تصفيات أفضل زمن اليوم على 3 مراحل، حيث تقام المرحلة الأولى بمشاركة كل الزوارق، ثم تتأهل للتصفية التالية 12 زورقاً، وبعدها يتأهل 6 زوارق للمرحلة الأخيرة لتنافس على لقب السرعة وصدارة السباق. وكان فريق أبوظبي قد بدأ هذه الجولة قبل أيام بمعسكر تدريبي وإعدادي للمتسابقين من أجل الدخول للجولة في أفضل تجهيز، والمنافسة على تحقيق أفضل الأرقام.