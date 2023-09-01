«العين» يعلن عقد شراكة مع «نيرفانا للسفر والسياحة»

أعلن نادي العين، أمس، توقيع عقد شراكة مع «نيرفانا للسفر والسياحة»، وذلك لعامين، حيث سيظهر شعار الشركة في زي الفريق الأول لكرة القدم في كل المسابقات المحلية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس بقاعة رئيس مجلس الإدارة، في استاد هزاع بن زايد. ووقع على عقد الشراكة العضو المنتدب لنادي العين والشركات التابعة له، حمد نخيرات العامري، وعلاء العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نيرفانا القابضة. وحضر المؤتمر عدد من نجوم العين، هم سفيان رحيمي وعمير أتزيلي وإيريك جورجنيس.

وعبر حمد نخيرات العامري عن سعادته بالشراكة مع واحدة من كبرى الشركات الرائدة في إدارة السفر والسياحة بالدولة، والتي أصبحت جزءاً من عائلة شركاء نادي العين، معرباً في الوقت ذاته عن تقديره للجهود الرائعة التي ظلت تبذلها شركة العين للاستثمار، من خلال إبرام شراكات نوعية مع رعاة مميزين، الأمر الذي سيعود بالمكاسب المرجوة على النادي ومحبي العين في كل مكان.