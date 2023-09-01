مدرب البطائح: كنت أفضل البقاء في الفندق على الخسارة بالخمسة أمام العين

قال مدرب البطائح، الروماني ميريل رادوي، إن «العين أعطانا درساً قاسياً بفوزه علينا بخمسة أهداف نظيفة»، قائلاً إنه كان «يفضل البقاء في الفندق على الخسارة بهذه النتيجة». وتلقى البطائح هزيمة قاسية في ذهاب دور الـ16 لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، أول من أمس. وتابع رادوي: أن نخسر بخماسية نظيفة على ملعبنا حتى لو كان العين، فهذا أمر بالغ الصعوبة، كنت أفضل ألا نغادر الفندق، ولا ننهزم بتلك النتيجة الثقيلة. وقال إن: اللاعبين ارتكبوا أخطاء كثيرة، نحن من منحنا العين الهدايا بأقدامنا وبأخطاء لاعبينا، في الأخير أنا من يتحمل النتيجة، لأنني المسؤول الأول عن اختيار التشكيلة.

وحول رؤيته لمباراة العودة قال: عملياً ونظرياً ودعنا مسابقة الكأس، وهذا لم يكن طموحنا على الإطلاق، كنا نُخطط لمسابقات الكؤوس بصورة أفضل من ذلك، كنا نتطلع فيها للمنافسة والفوز باللقب.

من جانبه، توقع مدرب العين، الهولندي شرودر، أن يكون أداء العين أفضل بكثير في المستقبل عما كان عليه في المباريات الثلاث التي خاضها حتى الآن في الدوري والكأس، وقال في تصريح صحافي: صحيح أننا حققنا النتائج المطلوبة في كل المباريات، والفريق قدم مواجهات مميزة على مستوى النتائج، لكنني أتوقع أداءً أفضل، لأن الفريق يملك عناصر جيدة على المستويين الجماعي والفردي.

• بات العين على مشارف ربع نهائي الكأس بعد الانتصار الكبير على البطائح.