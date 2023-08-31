تعادل مثير يؤجل الحسم بين بني ياس والجزيرة

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مواجهة بني ياس وضيفه الجزيرة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الشامخة، ضمن ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وهي النتيجة التي ستجعل من مواجهة الإياب بين الفريقين 15 سبتمبر المقبل تلعب على صفيح ساخن.

وقص الضيوف شريط أهداف المباراة في الدقيقة 21 من لعبة منظمة وصلت الكرة في نهايتها إلى اللاعب البرازيلي فيرناندو لوكاس لم يتوان في تسديدها بصورة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك أكتفي خلالها الحارس فهد الظنحاني بمشاهدتها.

وضاعف الجزيرة من هجماته ما مكنه من تعزيز تقدمه بالهدف الثاني بواسطة المالي عمر تراوري في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من داخل الجزاء، وفيما بدا أن الجزيرة في طريقه لفوز عريض استطاع بني ياس تذليل الفارق في الدقيقة 32 بواسطة الألباني تاولانت سيفيري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ومنح الهدف أصحاب الأرض دفعة معنوية كبيرة، إذ قبل أن يستفيق ضيوفهم من صدمته نجح "السماوي" في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 بواسطة لاعبه البرازيلي جواو فيكتور لتنتهي المواجهة بالتعادل 2-2.